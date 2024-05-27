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في معبر رفح.. حديث عن إطلاق نار مصري على جنود إسرائيليين

27 مايو 2024
في معبر رفح.. حديث عن إطلاق نار مصري على جنود إسرائيليين

وطنا اليوم_تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، عن وقوع “حادث غير عادي بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في معبر رفح وإسرائيل تجري تحقيقا في تفاصيله”.

 

وبحسب القناة الـ13 الإسرائيلية: “أطلق جنود مصريون النار على جنود إسرائيليين في معبر رفح دون وقوع إصابات”.

ورفضت مصر على مدار 20 يومًا التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح، جراء ما وصفته مصادر مصرية “بالتصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية ما أسفر عن تدهور الأوضاع الإنسانية”.

 

 

وتتصاعد حدة التوتر بين مصر وإسرائيل بوتيرة متسارعة في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأكثر من ثلثي محور فلادلفيا وسيطرتها على معبر رفح.

 

وفي الوقت الذي تضغط فيه تل أبيب وواشطن على القاهرة من أجل القبول بالتعامل مع السلطة الإسرائيلية في المعبر من أجل دخول المساعدات، أكدت الحكومة المصرية أنها لن تقبل بالوجود الإسرائيلي على معبر رفح، معتبرة أن تل أبيب تحاول ابتزاز القاهرة من الناحية الإنسانية بالحديث عن المساعدات إلى غزة.


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