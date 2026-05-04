موسى التعمري يعتذر لنادي الشباب السعودي: أخطأت في التعبير

وطنا اليوم:في خطوة تهدئ الأجواء الرياضية ، نشر نجم المنتخب الأردني موسى التعمري، المحترف في صفوف نجم “مونتبيلييه” الفرنسي، موسى التعمري، “ستوري” عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” لتقديم اعتذار صريح وتوضيح موقفه عقب جدل أثير بسبب تصريحات سابقة له في إحدى المقابلات.

وأكد التعمري في بداية حديثه أنه لم يقصد بتصريحاته الأخيرة الإساءة لنادي الشباب السعودي العريق أو جماهيره العريضة.

وأوضح قائلا: “عندما صرحت كنت أقصد شخصا ما فقط، لم أقصد الإساءة لنادي الشباب وجماهيره”.

كما قدم اعتذارا جديا معترفا بوقوع زلة لسان، حيث كتب: “أنا بعتذر جدا أخطأت في التعبير فقط”. وشدد على احترامه الكامل للنادي وعشاقه قائلا: “نادي الشباب وجماهيره فوق الرأس”، مطالبا الجميع بتقبل اعتذاره النابع من القلب.

وفي السياق ذاته، انتقل نجم المنتخب الأردني موسى التعمري لتوضيح لبس آخر مرتبط بمقابلة سابقة حول المنتخب الجزائري والشعب الجزائري.

وأكد النجم الأردني مرة أخرى قائلا: “في المقابلة قلت إن مباراة الجزائر والأردن إخوان وأشقاء، لم أقلل من الشعب الجزائري ولا من المنتخب الجزائري الحبيب”.

وعزا نجم “مونتبيلييه” الفرنسي، موسى التعمري، عدم وصول الرسالة كاملة إلى عملية مونتاج لم تعرض الفيديو كاملا، حيث كتب: “الفيديو ما نزل كامل لذلك ما سمعتوا بقية الحديث”.

واختتم نجم المنتخب الأردني موسى التعمري ستوري بتوجيه كل التحية والحب للجميع، مما يعكس نضجا كبيرا في القيادة والأخلاق الرياضية العالية.