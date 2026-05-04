السير تطلق ثاني مركبة محطمة على طريق إربد

وطنا اليوم:كشف مدير إدارة السير العميد رائد العساف، عن إطلاق ثاني مركبة محطمة على طريق جسر النعيمة، اليوم الإثنين، بالتزامن مع يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي.

وذكر النعيمات في مداخلة على إذاعة الأمن العام، أن هذه المركبة نتج عنها أضرار مادية شديدة نتيجة استخدام قائدها للهاتف أثناء القيادة.

وأكد على أن إدارة السير تباشر اليوم العمل على إطلاق المركبة المحطمة الثالثة على طريق عمان – الزرقاء.

وأشار إلى أن إطلاق المركبتين الأولى والثانية، جاء استكمالًا لمبادرة إدارة السير في خلق الوعي المروري والحد من حوادث السير، من خلال استخدام أسلوب قاسي لخلق صدمة بصرية واقعية للسائقين.

وبدأت هذه الحملة المرورية في الأسبوع الماضي، مع إعلان إدارة السير لعرض المركبة الأولى في طريق المطار، والتي تم تحطمها إثر حادث سير نشأ بسبب السرعة الزائدة.

وبيّن العساف عن توافق هذه الحملات مع شعار اليوم المروري العالمي والأسبوع المروري العربي لهذا العام، وهو شعار “تمهل فنحن بانتظارك”، بهدف توعية المواطنين بخطورة عدم الالتزام في السرعة المقررة أثناء القيادة.

وقال إن الشعار لهذا العام يتوافق مع بيانات واحصائيات عالمية، تؤكد على أن السرعة هي المسبب الأكبر للحوادث المرورية.

وفي التزامن مع يوم السير العالمي والذي يصادف الرابع من أيار في كل عام، أعلنت إدارة السير عن إطلاق مجموعة من الفعاليات ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا من يوم الإثنين وتستمر على مدى الأسبوع كامل، بهدف توعية المواطنين بأهمية الالتزام بقواعد السير.

وأضاف أن هذه الفعاليات تهتم في عرض مبادرات وانجازات إدارة السير والتي تتوافق مع توجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد