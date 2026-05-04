الأردن يشارك في معرض FHA سنغافورة 2026 لتعزيز الصادرات الغذائية

وطنا اليوم:نظّمت شركة بيت التصدير الأردني (Jordan Exports) مشاركة الأردن في معرض FHA سنغافورة 2026، والذي أُقيم خلال الفترة من 20 إلى 24 نيسان 2026، بمشاركة 14 شركة أردنية متخصصة في قطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها شركة بيت التصدير لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي، لا سيما في الأسواق الآسيوية الواعدة، استكمالًا لمخرجات الزيارة الملكية إلى جمهورية سنغافورة، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وشكّل الجناح الأردني منصة متميزة لعرض مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية عالية الجودة، حيث حظي بإقبال لافت من قبل الزوار والمستوردين الدوليين، ما أتاح للشركات المشاركة فرصة عقد لقاءات ثنائية مع شركاء محتملين، وبحث آفاق التعاون التجاري وتوسيع شبكة العلاقات التصديرية.

كما تأتي هذه المشاركة ضمن متابعة حثيثة لنتائج المعرض والعمل على البناء عليها، من خلال تقييم مخرجات المشاركة وتعزيز فرص الشراكات التي تم بحثها، بما يضمن تحقيق أثر مستدام على الصادرات الوطنية.

وترتبط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة باتفاقية تجارة حرة، ما يعزز من فرص نفاذ المنتجات الأردنية إلى السوق السنغافوري، ويجعل منها بوابة استراتيجية للدخول إلى الأسواق الآسيوية المجاورة.

وأكدت شركة بيت التصدير أن هذه المشاركة تندرج ضمن استراتيجيتها الرامية إلى دعم المصدّرين الأردنيين وتمكينهم من النفاذ إلى أسواق جديدة، من خلال الترويج للمنتجات الوطنية في أبرز المعارض الدولية، وتنظيم مشاركات نوعية تعزز من حضور الأردن على خارطة التجارة العالمية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاركة في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد زيادة حجم الصادرات الأردنية، وفتح قنوات تسويقية جديدة، إلى جانب تعزيز صورة المنتج الأردني كخيار موثوق يتمتع بالجودة والتنوع.