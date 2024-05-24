مسيرة في عمان تنديدا باستمرار العدوان على غزة ودعما لصمود الفلسطينيين

وطنا اليوم:شارك آلاف الأردنيين في المسيرة التي انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة، دعما لصمود المقاومة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة في وجه حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها جيش الاحتلال الصهيوني.

وندد المشاركون بالتخاذل العربي الرسمي إزاء ما يتعرّض له الغزيون، بينما لا تتورّع الولايات المتحدة عن تقديم كلّ أشكال الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي للعدوّ الصهيوني من أجل ممارسة الإبادة الجماعية بحقّ الغزيين، موجهين في ذات السياق التحية للمقاومة في اليمن والعراق ولبنان.

وأكد المشاركون، في المسيرة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، دعمهم فصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة وعلى رأسها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشددين على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لردع العدوّ ودحر الاحتلال.

وهتف المشاركون رفضا للوطن البديل وكلّ المخططات الصهيونية والأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.