المنتخب الوطني للمصارعة يظفر بكأس المركز الأول للبطولة العربية

وطنا اليوم:ظفر المنتخب الوطني للمصارعة، مساء أمس الخميس، بكأس المركز الأول للمجموع العام مع ختام منافسات اليوم الأول من البطولة العربية للمصارعة الحرة تحت 23 عاما.

وحصد المنتخب 4 ذهبيات، و3 فضيات وبرونزيتين، وجاءت سوريا ثانية بذهبيتين وفضيتين، و4 برونزيات، والجزائر ثالثة بذهبيتين، و3 فضيات.

وفي مصارعة السيدات تحت 17 عاما، توج الأردن بكأس المجموع العام بإحرازه 4 ذهبيات، وفضيتين، وجاءت الجزائر ثانية بثلاث ذهبيات وفضية، فيما حلت تونس ثالثة بذهبية و3 فضيات.

وتفتتح البطولة رسميا عند الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، تحت رعاية مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

وتتضمن البطولة، فئات المصارعة “الحرة والرومانية والسيدات”، والتي تشهد مشاركة قياسية وتاريخية لـ 11 دولة عربية، وهي: الأردن، السعودية، لبنان، العراق، سوريا، مصر، فلسطين، الجزائر، تونس، المغرب، قطر.

ويشهد اليوم، إقامة منافسات المصارعة الرومانية، ومصارعة السيدات للفئة تحت 23 عاما، على أن تبدأ نهائيات الأوزان مع ختام حفل الإفتتاح، وتعقبها مراسم التتويج.

ويمثل المنتخب الوطني عن فئة تحت 23 عاما في المصارعة الرومانية، اللاعبون: أحمد خالد أحمد (وزن تحت 55 كغم)، ريان الرفاعي (وزن تحت 60 كغم)، صهيب الحسنات (وزن تحت 63 كغم)، عمر الدراغمة (وزن تحت 67 كغم)، محمد غسان أسعد (وزن تحت 72 كغم)، حسن ناغوج (وزن تحت 77 كغم)، ارزو شاميل (وزن تحت 82 كغم)، إبراهيم الجعبري (وزن تحت 87 كغم)، يحيى حسين أبو طبيخ (وزن تحت 97 كغم)، معتصم الكساسبة (وزن تحت 130 كغم).

وعن فئة السيدات تحت 23 عاما، اللاعبات: نورا الطيبين (وزن تحت 53 كغم)، سدين القريني (وزن تحت 65 كغم)، بلقيس صايل (وزن تحت 69 كغم).