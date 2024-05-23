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روحوا على جهنم .. ردّ فندق لبناني على طلب لجوء إسرائيلي بالآلاف

23 مايو 2024
روحوا على جهنم .. ردّ فندق لبناني على طلب لجوء إسرائيلي بالآلاف

وطنا اليوم:أكدت إدارة «hotel Caesar’s Park» في بيروت (الحمرا) صحة تلقّي الفندق اتصالاً من أحد الإسرائيليين (من استوديو القناة 12 الإسرائيلية) طالباً حجْز غرف له ولنحو 50 ألف «بني آدم» بسبب الحرب المُندلعة بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي.
وأشارت الإدارة إلى أن هذا الاتصال حصل قبل نحو 4 أيام، معتبرة أن ردّ الموظّف بـ «روحوا على جهنم» بعدما علم أن المتصل إسرائيليّ هو أمر طبيعي و«أقلّ ما يمكن قوله تجاه عدو يرتكب جرائم ضدّ الإنسانية وإبادة بحق الشعب الفلسطيني ويعتدي على لبنان وجنوبه».
وكانت مواقع التواصل ضجّت بمقطع فيديو يُظْهِر قيام الكوميدي الإسرائيلي إيلي يازبان بإجراء مكالمة مع فندق «سيزر» بيروت على الهواء مباشرة خلال برنامج على قناة الـ12 الإسرائيلية، ونشرها لاحقاً على حسابه على «تيك توك»، وفيها قال للموظّف الذي تلقى الاتصال وباللغة العربية: «أتكلّم من إسرائيل، وكما تَعْلم (بيصلّخونا) من (حزب الله) و(حماس) وإيران، ونحن 30 ألف، 40 ألف، 50 ألف بني آدم، نريد أن نأتي إلى الفندق في بيروت، هل لديكم مكان؟».
وهنا أجابه الموظف: «انتَ من وين؟»، فردّ: «نحن من دولة إسرائيل. نحن 50، 60 ألف نفر، عاوزين نيجي على بيروت على الفندق تبعكم»، فعاجَله الموظف: «روحوا على جهنّم».
وهذا الردّ اللبناني أثار سخط الإسرائيلي الذي كان معه في الاستديو شخصان آخَران، وبدأ بالسباب والشتائم مباشرة على الهواء.

 


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