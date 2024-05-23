كلية الآداب والعلوم في جامعة البترا تظفر ببطولة الاستقلال لكرة القدم

وطنا اليوم:حقق فريق كلية الآداب والعلوم لقب بطولة الاستقلال الكروية بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق كلية العلوم الإدارية والمالية بنتيجة 2-1. وعقدت المباراة برعاية الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس الجامعة، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع هذه البطولة التي نظمها قسم النشاط الرياضي في عمادة شؤون الطلبة، وشارك فيها (16) فريقاً من مختلف الكليات، واستمرت منافساتها على مدار أسبوعين.

وسبق المباراةَ النهائية مباراةٌ استعراضية بين نجوم الكرة الأردنية وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة، شارك فيها عدد من نجوم الكرة الأردنية منهم: أحمد هايل، ويوسف العموري، وهشام عبدالمنعم، وعثمان الحسنات، ورائد عصفور، والدكتور يوسف خير، والدكتور ليث مبيضين، ومحمد الأمير.

وفي ختام المنافسات قام الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس الجامعة بتكريم نجوم الكرة الأردنية، وتسليم الكؤوس للأفرقة الفائزة والميداليات بحضور الأستاذ الدكتور إياد الملاح عميد شؤون الطلبة، والدكتور نضال الصالحي عميد كلية العلوم الإدارية والمالية، والدكتور هشام العميان رئيس قسم العلوم التربوية.

وأكد الملاح اهتمام الجامعة بمشاركة الطلبة في النشاطات اللامنهجية، واستثمار طاقاتهم ومواهبهم بالصورة الإيجابية، ما يساهم في تعزيز قدراتهم وتحصيلهم الدراسي.