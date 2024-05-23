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ولي العهد يجري مقابلة حصرية مع قناة العربية

23 مايو 2024
ولي العهد يجري مقابلة حصرية مع قناة العربية

وطنا اليوم:أجرى ولي العهد سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني مقابلة حصرية مع قناة العربية السعودية هي الاولى من نوعها لسموه.
وقال المذيع اللبناني في قناة العربية طاهر بركة عبر حسابه في “انستغرام”: “تشرَّفت اليوم بإتمام تصوير مقابلة حصرية هي الأولى من نوعها على الإطلاق مع ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. ماذا سيقول في قضايا السياسة المحلية والإقليمية وشؤون الاقتصاد؟ وكيف سيرد على الأسئلة المتعلقة بجوانب خاصة من شخصيته؟ قريبا على شاشة العربية”.


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