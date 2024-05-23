العبدلي : احتفال جماهيري بعيد الاستقلال السبت المقبل

وطنا اليوم:يقيم العبدلي احتفالاً جماهيرياً يوم السبت المقبل، بمناسبة العيد 78 لاستقلال المملكة بالتعاون مع شركة أورنج الأردن وشركاء آخرين.

وبهذه المناسبة الوطنية، سيستقبل العبدلي زواره بتوزيع الأعلام الأردنية عليهم ضمن أجواء مميزة في البوليفارد، ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً.

وسيشمل الاحتفال العديد من الفعاليات التي تتنوع ما بين استعراض فني وطني لموسيقات القوات المسلحة، إلى جانب عرض للألعاب النارية التي ستزين سماء العبدلي عند الساعة التاسعة مساءً، بالإضافة إلى فقرات فنية تلائم أذواق كافة المقيمين والسياح بمختلف فئاتهم العمرية وبما يتناسب مع الحالة الوطنية العظيمة.