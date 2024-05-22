مديرية حماية البيئة في اربد تنظم ملتقى بيئي

وطنا اليوم_نظمت مديرية حماية البيئة لمحافظة إربد بالتعاون مع مديرتي لواء قصبة إربد وبني كنانة، اليوم الأربعاء ، الملتقى البيئي بعنوان ” نظام بيئي مستدام يتوائم مع ما يدرس بالعلم الحديث” في مدرسة ابدر الثانوية الشاملة المختلطة.

وقال مدير تربية لواء بني كنانة الدكتور جهاد والرابدة إن الشراكة بين وزارتي البيئة والتربية، ذات أهمية لتنمية الوعي البيئي عند أفراد المجتمع وتوجيه سلوكياتهم للتعامل مع البيئة بشكل صحيح.

من جانبه،قال مدير مديرية حماية البيئة لمحافظة إربد المهندس فوزي عكور إن المديرية عملت على إعداد خطط لتكثيف الحملات التوعوية البيئية في المؤسسات التعليمية بمشاركة واسعة من كافة القطاعات والمجتمع المحلي لاسيما أن لها دور في التعليم البيئي المستدام وما يدرس بالعلم الحديث.

بدوره، بين ضابط التوعوية محمد الدريزي أن الفعاليات والبرامج والأنشطة البيئية التي تقيمها مديرية البيئة تتوافق مع الرؤى الملكية وتنسجم مع الخطة الوطنية للتوعية البيئية التي أقرها مجلس الوزراء .