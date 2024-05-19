وفد طلابي من نادي سيادة القانون في عمان الاهلية يزور مركز جمرك عمان

وطنا اليوم:اطلع طلبة نادي سيادة القانون في جامعة عمان الأهلية خلال زيارتهم لمركز جمرك عمان على الخدمات التي يقدمها المركز والذي ينجز يوميا العشرات من المعاملات الجمركية بدقة وحرفية عالية وضمن القيم الجوهرية التي تمثلها دائرة الجمارك العامة .

واشار مساعد مدير جمرك عمان عامر الضلاعين إلى ان دائرة الجمارك العامة تعمل على تقديم خدمات جمركية متميزة تلبي متطلبات التنمية الإقتصادية، وتواكب التطورات على الصعيدين الوطني والعالمي من خلال المساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني, وتشجيع الاستثمار, وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة وتسهيل حركة المسافرين, والتبادل التجاري بين المملكة والدول الأخرى والحد من الأنشطة التجارية غير المشروعة ورفد الخزينة بالإيرادات.

وبين الضلاعين ان دائرة الجمارك العامة تعمل على تحديث وتطوير العمليات والإجراءات الجمركية وتسهيل وتبسيط إجراءات المسافرين والبضائع ومراقبة حركة المسافرين ووسائط النقل العابرة لحدود المملكة, وفقًا لصلاحيات الدائرة بمقتضى التشريعات النافذة وتحديث وتطوير وسائل مكافحة التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة وتحديث البنية التحتية, والتشريعية, وتنمية الموارد البشرية, وتطوير أساليب العمل الإدارية والفنية.

بدوره اشاد مستشار نادي سيادة القانون بكلية الحقوق بالجامعة الدكتور إيهاب الريان ‏بالدور الكبير الذي تؤديه دائرة الجمارك العامة في المساهمة في حفظ الامن الوطني والمحافظة على امن وسلامة المواطن وحماية المنتج المحلي ومكافحة التّهريب والأنشطة التّجارية غير المشروعة وتسهيل حركة التّبادل التجاري وتسهيل عمليات التّخليص الجمركي رفد الخزينة بالإيرادات المحلية.

وبين الريان ان جامعة عمان الاهلية تعمل ضمن خطة توعوية لتعريف طلبتها بالمنجزات الوطنية، واطلاعهم على ما تحقق من تقدم للمؤسسات الرائدة التي تعمل ضمن افضل المعايير مثل دائرة الجمارك التي لا يغمض لها عين بهدف حماية وطننا من أي عابث ، او حاقد او طامع.

وجال الوفد الطلابي على مرافق جمرك عمان حيث اطلع خلال الجولة على الاعمال اليومية التي يقوم بها المركز لتسهيل عبور البضائع والسلع والمواد للسوق المحلي.