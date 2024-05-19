الجامعة الأردنية تهيب بطلبتها الالتزام وصناعة انتخابات نزيهة

وطنا اليوم:أهابت الجامعة بطلبتها عدم تشكيل أو المشاركة في أي تجمعات طلابية من شأنها عرقلة سير العملية الانتخابية

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية بيانا دعت فيه طلبة الجامعة للمشاركة في الانتخابات واختيار الممثلين الذي يرونهم الأجدر بإيصال صوتهم.

وأهابت الجامعة بطلبتها عدم تشكيل أو المشاركة في أي تجمعات طلابية من شأنها عرقلة سير العملية الانتخابية أو إعاقة وصول الطلاب والطالبات إلى صناديق الاقتراع، الأمر الذي يترتب عليه مخالفة لتعليمات الانتخابات؛ إذ لن تتهاون الجامعة في اتخاذ العقوبات اللازمة فورا حيال ذلك.

ودعت الجامعة الطلبة إلى عكس صورة مشرقة عن أنفسهم وجامعتهم بانتخابات منضبطة، وأن يلتزموا بأنظمة الجامعة وتعليماتها وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.

وأكدت اللجنة في بيانها وقوفها على مسافة واحدة من جميع الطلبة والمرشحين للانتخابات، في إطار فخرها واعتزازها بهم، معولة على مسؤوليتهم العالية في نجاح العملية الانتخابية للخروج بانتخابات نزيهة وحرة تعكس رسالة الجامعة الأخلاقية والمهنية.