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أولياء أمور يشيدون بتميز مدارس الجامعة وبرنامجها الدولي “فيديو”

منذ ساعتين
أولياء أمور يشيدون بتميز مدارس الجامعة وبرنامجها الدولي “فيديو”

وطنا اليوم- أشاد عدد من أولياء أمور الطلبة بتميز مجموعة مدارس الجامعة ببرامجها الدراسية وأساتذتها وببرنامجها الدولي إلى جانب أنشطتها المنهجية واللامنهجية التي تعمل على تطوير مهارات الطلبة وصقل شخصياتهم وتنمية روح الإبداع لديهم .

وذكر أولياء الامور في مقطع الفيديو “المرفق ” بأن بعضهم قد تخرج من هذه المدارس وأن أبنانهم أيضا قد التحقوا بالمدارس وأنهم مصممون على أن يلتحق باقي أبنائهم بالمدارس كذلك نظرا لما لمسوه من معاملة جيدة وتطور كبير في قدرات ومهارات أبنائهم الى جانب تحصيلهم الدراسي المتميز …. مجسدين شعار المدارس ” جيل ورا جيل …بنتحدى المستحيل “.

ويذكر أن مدارس الجامعة تحتل مراكز متقدمة باستمرار في كافة الفعاليات والانشطة المدرسية الى جانب تحقيق طلبتها في كافة المراحل الدراسية والمرحلة الثانوية مراكز متميزة سواء في البرنامج العادي أو الدولي .

 


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