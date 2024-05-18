عمان الأهلية تستضيف في الملتقى القانوني الوزيرالأسبق د. يوسف منصور

وطنا اليوم_استقبل نائب رئيس جامعة عمان الاهلية لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود ، معالي الدكتور يوسف منصور وزير الدولة الأسبق للشؤون الاقتصادية بحضورعميد شؤون الطلبة الدكتور مصطفى عطيات.

وخلال اللقاء أشاد السعود بتنظيم الملتقى القانوني ودوره في تعزيز المهارات العلمية والمهنية للطلبة ، ومساهمته في تطوير المجتمع القانوني والاقتصادي في الأردن.

وقد استضافت كلية الحقوق ممثلة بعمادتها وأعضاء الهيئة التدريسية فيها معالي الدكتور يوسف منصور في جلسة حوارية حول ” عقود الفرنشايز ” بتنظيم من الملتقى القانوني بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة .

وقد هدفت الجلسة الى تعزيز مهارة التحدث والنقاش والتفكير الناقد والعصف الذهني لدى طلبة كلية الحقوق، ورفع سويتهم القانونية في موضوعات تهمّ الطلبة وتربطهم بالواقع.

واشتملت الجلسة عدة محاور أهمها:ماهية عقود ” الفرنشايز “، والفترة الزمنية التي بدأت فيها عقود ” الفرنشايز” في المملكة ، وكذلك حجم عقود “الفرنشايز” في الاقتصاد الأردني ، وآثارها على الاقتصاد الأردني ، وهل يمكن الوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي دون الحاجة الى عقود ” الفرنشايز” ؟

وقد أدار الجلسة الحوارية عدد من طلبة الملتقى القانوني بكلية الحقوق وهم : مصطفى الرافعي ، لين كوكش ، يوسف زغرور .

كما شارك في إدارة الجلسة من طلبة الملتقى : أحمد رصرص ، جود الشخيبي. وحضر الجلسة جمع غفير من طلبة كلية الحقوق وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة.

وفي الختام قدمت نائب عميد شؤون الطلبة الدكتورة نور الدباس درع الجامعة التذكاري للضيف الكريم تقديراً لزيارته الهامة.