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منتخب الطاوله يبدا غدا منافسات التصفيات المؤهله الى الاولمبياد

منذ 48 ثانية
منتخب الطاوله يبدا غدا منافسات التصفيات المؤهله الى الاولمبياد

وطنا اليوم_

– يفتتح المنتخب الوطني لكرة الطاولة، يوم غدٍ الجمعة، مشاركته في تصفية منطقة غرب آسيا والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) والتي ستقام في مدينة السليمانية العراقية بمشاركة 29 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 دول.

وسيمثل المنتخبن الوطني في هذه التصفية، كل من زيد أبو يمن، وزياد عزيز، وتيماء أبو يمن، وبراء الوديان.

وشهد اليوم الخميس إجراء قرعة التصفية، وتم تقسيم 18 لاعبًا ضمن فئة الرجال على 6 مجموعات بواقع 3 لاعبين في كل مجموعة، حيث يتأهل إلى الدور الثاني متصدر ووصيف كل مجموعة.

فيما تم تقسيم 11 لاعبة ضمن فئة السيدات على 3 مجموعات، بواقع مجموعتين ضمتا 4 لاعبات ومجموعة ضمت 3 لاعبات، ويتأهل كذلك إلى الدور الثاني متصدرة ووصيفة كل مجموعة.

وجاء اللاعب زياد عزيز في المجموعة الخامسة إلى جانب القطري سلطان الكواري والعراقي أنور حميد، فيما جاء اللاعب زيد أبو يمن في المجموعة السادسة إلى جانب العماني مهند البلوشي والسوري عبيدة ظاظا.

وجاءت اللاعبة تيماء أبو يمن في المجموعة الأولى إلى جانب البحرينية مريم العلي والسورية آية علي وحلت اللاعبة براء الوديان في المجموعة الثالثة إلى جانب البحرينية فادكي أمروتا واللبنانية ملاك خوري والعراقية أسماء حياة.

وأنهى المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني، عمرو رضا، اليوم، تدريباته في الصالة الرئيسية التي ستحتضن التصفية في جامعة السليمانية.

ويتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 الفائز بلقب فئة الرجال والفائزة بلقب فئة السيدات ضمن تصفية منطقة غرب آسيا.


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