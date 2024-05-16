جامعة البترا توقع مذكرة تفاهم مع جامعات مدينة دهوك في إقليم كردستان العراق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

وطنا اليوم:وقع الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس جامعة البترا مذكرات تفاهم موحدة في مدينة دهوك شمال كرستان العراق مع جامعة دهوك، وجامعة نوروز، وجامعة دهوك التقنية، وجامعة جيهان-دهوك، وجامعة زاخو، وجامعة ئاكري للعلوم التطبيقية، والجامعة الامريكية في كوردستان-دهوك.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تطوير وتعزيز التعاون في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي كجزء من التعاون مع جمهورية العراق الشقيقة.

وجاء توقيع الاتفاقية ضمن مشاركة عبد الرحيم في فعاليات ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني الذي أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق تحت رعاية رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.

ونظمت الفعالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكردستانية، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، والقنصلية العامة الأردنية في إقليم كردستان العراق.

وتشكل المذكرة نواة عمل مشترك لتبادل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات، وتشجيع تبادل الوفود العلمية والتعليمية، إضافة إلى تبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والتقنية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث. وتتضمن هذه المذكرة تبادل المنح الدراسية للطلبة بين الجانبين في برامج وتخصصات مختلفة.