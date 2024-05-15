بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الخرابشة يكشف تكلفة استخدام الباص السريع بين عمّان والزرقاء

منذ 26 ثانية
الخرابشة يكشف تكلفة استخدام الباص السريع بين عمّان والزرقاء

وطنا اليوم:بدأ اليوم الأربعاء التشغيل التجريبي لمشروع حافلات التردد السريع بين عمّان والزرقاء.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، افتتح أمس الثلاثاء مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء.
وقال المدير التنفيذي للنقل في أمانة عمان ان سيعملُ هذا المشروعُ على تخفيفِ الازْماتِ المروريةِ ما بينَ المحافظتينِ، ويسهلٌ على المواطنينَ تنقلَهم، حيثُ خصصَ لهُ ثمانٍ وأربعونَ حافلةً بسعةٍ تتراوحٌ بين اثنينِ وستين إلى سبعينَ راكباً.
وتاليا ابرز تصريحات المدير التنفيذي للنقل في أمانة عمان رياض الخرابشة:
✅ بدء التشغيل التجريبي للباص السريع بين الزرقاء وعمان.
✅ الحافلات ستنقسم لمسارين: مسار رقم (102) من محطة الزرقاء إلى دوار المدينة الرياضية، ومسار رقم (103) من محطة الزرقاء إلى مجمع المحطة.
✅ تكلفة استخدام الباص السريع لأي من المسارين ستكون 65 قرشا بغض النظر إذا تم قطع المسافة كلها أم لا.
✅ استخدام الباص السريع سيكون مجانيا لمن هم فوق 65 عاما، بعد القيام بإجراءات إصدار بطاقة خاصة بكل مسن.
✅ الدفع لاستخدام الباص السريع سيكون فقط من خلال البطاقة الخاصة بالباص أو تطبيق الباص السريع أو البطاقة الائتمانية، وليس بالدفع النقدي المباشر.
✅ سيتم تسيير باص كل 5 دقائق في مسار الزرقاء – عمان، ومن المفترض أن يكون التردد منتظما.
✅ سيستمر الباص السريع بين الزرقاء وعمان بالعمل يوميا من الساعة 6 صباحا وحتى 10 مساء، باستثناء يوم الجمعة حيث سيكون من الساعة 8 صباحا إلى 9 مساءً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:04

التنمية: ضبط 621 متسولا ومتسولة في الأردن خلال نيسان

14:01

إضاءات عن زيارة هيئة تنشيط السياحة

13:58

كتائب القسام: مقتل 12 جنديا إسرائيليا بقصف استهدفهم بجباليا

13:46

اليابان تتبرع بـ1.8 مليون دولار لدعم اللاجئين في الأردن

12:36

رسميا.. كأس العرب في قطر

12:25

بايدن يدعو دولاً عربية للمشاركة في قوة لحفظ السلام بغزة

12:17

اليابان.. تحذيرات من انتشار هذا المرض القاتل بوتيرة قياسية

12:04

العجارمة: نصف مليون طالب استفادوا من مشروع التغذية المدرسية

12:01

أكثر من 134 ألف شهيد بالذكرى 76 لنكبة فلسطين

11:54

10 نقاط من الأمن العام للمواطنين مع دخول فصل الصيف

11:26

القبض على مهرب نقل آثار من الأردن إلى فلسطين

11:19

فيديو توضيحي يحاكي الواقع لمشروع المدينة الصناعيه في الزرقاء

وفيات
وفيات الأربعاء 15-5-2024وفيات الثلاثاء 14-5-2024وفيات الاثنين 13-5-2024وفيات الأحد 12-5-2024التهتموني تنعى وزير النقل الاسبق السحيمات