الخرابشة يكشف تكلفة استخدام الباص السريع بين عمّان والزرقاء

وطنا اليوم:بدأ اليوم الأربعاء التشغيل التجريبي لمشروع حافلات التردد السريع بين عمّان والزرقاء.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، افتتح أمس الثلاثاء مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء.

وقال المدير التنفيذي للنقل في أمانة عمان ان سيعملُ هذا المشروعُ على تخفيفِ الازْماتِ المروريةِ ما بينَ المحافظتينِ، ويسهلٌ على المواطنينَ تنقلَهم، حيثُ خصصَ لهُ ثمانٍ وأربعونَ حافلةً بسعةٍ تتراوحٌ بين اثنينِ وستين إلى سبعينَ راكباً.

وتاليا ابرز تصريحات المدير التنفيذي للنقل في أمانة عمان رياض الخرابشة:

✅ بدء التشغيل التجريبي للباص السريع بين الزرقاء وعمان.

✅ الحافلات ستنقسم لمسارين: مسار رقم (102) من محطة الزرقاء إلى دوار المدينة الرياضية، ومسار رقم (103) من محطة الزرقاء إلى مجمع المحطة.

✅ تكلفة استخدام الباص السريع لأي من المسارين ستكون 65 قرشا بغض النظر إذا تم قطع المسافة كلها أم لا.

✅ استخدام الباص السريع سيكون مجانيا لمن هم فوق 65 عاما، بعد القيام بإجراءات إصدار بطاقة خاصة بكل مسن.

✅ الدفع لاستخدام الباص السريع سيكون فقط من خلال البطاقة الخاصة بالباص أو تطبيق الباص السريع أو البطاقة الائتمانية، وليس بالدفع النقدي المباشر.

✅ سيتم تسيير باص كل 5 دقائق في مسار الزرقاء – عمان، ومن المفترض أن يكون التردد منتظما.

✅ سيستمر الباص السريع بين الزرقاء وعمان بالعمل يوميا من الساعة 6 صباحا وحتى 10 مساء، باستثناء يوم الجمعة حيث سيكون من الساعة 8 صباحا إلى 9 مساءً.