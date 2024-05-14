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29 لاعب ولاعبة يشاركون في تصفية منطقة غرب اسيا لكره الطاولة المؤهلة الى اولمبياد باريس

منذ دقيقتين
29 لاعب ولاعبة يشاركون في تصفية منطقة غرب اسيا لكره الطاولة المؤهلة الى اولمبياد باريس

وطنا اليوم- أعلن إتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة عن قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركين في تصفية منطقة غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) والتي ستقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 17 إلى 19 أيار الحالي.

وسيشارك في منافسات فئة الرجال، 18 لاعب سيتنافسون على بطاقة تأهيلية واحدة، فيما ستشارك في منافسات السيدات، 11 لاعبة سيتنافسن كذلك على بطاقة تأهيلية واحدة، حيث يمثل هؤلاء اللاعبون، 10 دول هي، الأردن والبحرين والسعودية ولبنان وقطر وسورية واليمن وعُمان وفلسطين إضافةً إلى العراق.

وسيتم تقسيم اللاعبين واللاعبات على مجموعات، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي والذي سيقام بنظام خروج المغلوب.

وستقام يوم الجمعة منافسات دور المجموعات وتستكمل يوم السبت إلى جانب خوض لقاءات الدور ربع النهائي على أن تقام يوم الأحد مباراتي النصف نهائي والمباراة النهائية لكل فئة.

ويمثل منتخبنا الوطني في هذه التصفية اللاعبات واللاعبين، براء الوديان وتيماء أبو يمن وزياد عزيز وزيد أبو يمن.

هذا ويواصل منتخبنا الوطني تدريباته في الصالة الرياضية بجامعة السليمانية والتي ستحتضن منافسات التصفية.

يذكر أن تصفية غرب آسيا لأولمبياد طوكيو الماضية كانت قد أقيمت في العاصمة الأردنية عمان وتأهل إليها اللاعب السعودي علي الخضراوي بعد فوزه في النهائي على اللاعب اللبناني داوود شهاب بنتيجة 4-1 فيما خطفت حينها اللاعبة السورية هند ظاظا بطاقة فردي السيدات بعد الفوز في النهائي على اللاعبة اللبنانية ماريانا سهاكيان بنتيجة 4-3.


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