إيقاف رئيس نادي الوحدات 4 مباريات وتغريمه 1000 دينار

وطنا اليوم:قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، إيقاف رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة 4 مباريات وتغريمه 1000 دينار.

وجاءت هذه العقوبة بسبب تصريحات إعلامية ومخالفات ارتكبها الحوامدة، خاصة فيما يتعلق بانتقاد التحكيم على خلفية مباراة الوحدات والحسين إربد التي جرت يوم 5 نيسان الماضي ضمن منافسات دوري المحترفين.

كما قررت اللجنة أيضا تغريم الوحدات 1400 دينار، والحسين إربد 700 دينار، بسبب مخالفات ارتكبها جمهور الفريقين.

كما اتخذت اللجنة التأديبية أيضا جملة من العقوبات بحق أندية ولاعبين في مختلف الدرجات والفئات.