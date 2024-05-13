بي اتش ام كابيتال تفوز بجائزة أفضل وسيط للأسهم في المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2024

وطنا اليوم:فازت شركة “بي اتش ام كابيتال”، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة والمدرجة في سوق دبي المالي، بجائزة “أفضل وسيط للأسهم في دبي” نتيجة لادائها المميز خلال عام 2023, على هامش فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2024، الذي استضافته بورصة قطر يومي 29 و30 أبريل، وجمع أبرز الأطراف الفاعلة في القطاع المالي، للتباحث في التحديات والفرص الماثلة أمام أسواق رأس المال العربية، وسبل التعامل معها.

وتسلّم علاء دويكات، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “بي اتش ام كابيتال” وأيمن غنيم، رئيس قسم تطوير الأعمال في الشركة، درع الجائزة من عبدالعزيز العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، ورامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، بحضور عدد كبير من قادة الأعمال ومسؤولي أسواق المال العربية وشركات الوساطة والمهتمين بالأسواق المالية من مختلف أنحاء العالم.

وقال علاء دويكات، “: “تشكّل هذه الجائزة المرموقة دليلاً آخر على التزامنا المستمر بتحسين وتطوير عملياتنا، بهدف تعزيز منظومة التداول في أسواق المال العربية، ونتطلّع بجهود فرق عملنا ودعم شركائنا إلى مواصلة جهودنا في المحافظة على ريادتنا وتحقيق مزيد من النمو والازدهار للأسواق المالية في العالم العربي”.

وأشار دويكات إلى أن الجائزة لا تعكس تميّز وجودة خدمات “بي اتش ام كابيتال” فحسب، وإنما تمثل دليلاً على ثقة العملاء والمستثمرين الذين تعتبرهم الشركة أساس النجاح الذي تحققه منذ انطلاقتها، مضيفاً أن البيئة الداعمة للشركات والتسهيلات المقدمة من الجهات الحكومية والمعنية بأسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، أسهمت في تسهيل الوصول إلى هذا النجاح وتحفيز قطاعات الأعمال على تطوير عملياتها وزيادة كفاءتها.

وتحفل مسيرة “بي اتش ام كابيتال” بالعديد من الجوائز التقديرية التي تتوج نجاحها المستمر في زيادة جاذبية أسواق المال العربية والعالمية التي تنشط فيها، معتمدة في ذلك على خبرات فريقها المتخصص في التحليل المالي، والأدوات والأنظمة والبرامج الرقمية، ومن بينها منصة التداول الحائزة على جوائز، والتي يمكن الوصول إليها من أي مكان على مدار الساعة، إلى جانب الدعم المتكامل الذي تقدمه للمستثمرين قبل وبعد جلسات التداول.