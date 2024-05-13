رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من اتحاد الكاراتيه

وطنا اليوم:التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من الاتحاد الأردني للكاراتيه وعددا من لاعبي المنتخب الوطني، الذين حققوا انجازات في بطولات عالمية وآسيوية.

وفي بداية اللقاء، نقل العيسوي للوفد، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني لهم، ولجميع الرياضيين الأردنيين، واعتزاز وتقدير جلالته بانجازاتهم الريادية.

وأشار العيسوي إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك بالرياضة الاردنية، وتوجيه جلالته المستمر بضرورة دعم الأندية والمنتخبات الوطنية، وتحفيز اللاعبين لتمثيل الوطن بصورة مشرّفة، وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية العربية والدولية.

وقال العيسوي إن الرياضة الأردنية، بدعم القيادة الهاشمية، وبعزيمة الأسرة الرياضية الأردنية، تشهد نقلة نوعية وواعدة في مسيرتها، خصوصا أنها سجلت حضورا مميزا في جميع المحافل الرياضية.

وأضاف أن جلالة الملك ينظر للشباب باعتبارهم حاضر الوطن ومستقبله، فهم ثروة الأردن الحقيقية ويؤكد دوما على ضرورة تقديم الدعم لهم، والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم وصقل مهاراتهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة العطاء والإنجاز.

وأكد العيسوي أن ما حققته وتحققه الرياضة الأردنية، في جميع الألعاب، تجسد إرادة الشباب، وسعيهم دوما للمنافسة، وتحقيق نتائج متميزة ليرفعوا علم الأردن عاليا في المحافل الرياضية.

من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة المؤقتة للاتحاد منار شعث أن دعم جلالة الملك المستمر واهتمامه بالرياضة الأردنية، هي مصدر إلهام، وحافز ودافع للرياضيين الأردنيين، لمزيد من الانجاز للأداء.

واستعرضت أبرز الانجازات التي حققها لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للكاراتيه في البطولات الدولية والآسيوية، مشيرة إلى الانجاز التاريخي للأردن، بحصوله على المركز الأولى عالميا في المجموعة القتالية في بطولة العالم للكبار التي أقيمت أخير في المجر.

وقالت إن الاتحاد يهدي هذه الانجازات الوطنية المشرفة إلى جلالة الملك.

من جهتهم، ثمن متحدثون اهتمام جلالة الملك بالرياضة الأردنية، وكذلك بدور اللجنة الأولمبية الأردنية، معربين عن تطلعاهم لمزيد من دعم القطاع الخاص للاتحاد واللاعبين.

وأكدوا أن الأردن يمتلك خامات رياضية قادرة على المنافسة وتحقيق النتائج، خصوصا في رياضات الدفاع عن النفس، موضحين أن لعبة الكاراتيه الأردنية سجلت حضورا متميزا على الخارطة الرياضية الآسيوية والعالمية.