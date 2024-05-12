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محاضرة عن الأمن السيبراني في جامعة جدارا

منذ 25 ثانية
محاضرة عن الأمن السيبراني في جامعة جدارا

وطنا اليوم– نظمت كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات في جامعة جدارا، اليوم الأحد، محاضرة عن أهمية الأمن السيبراني.

وأشارت رئيس الجامعة بالوكالة الدكتورة إيمان البشيتي إلى أهمية عقد مثل هذه المحاضرات والندوات وورش العمل، لما لها من فوائد إيجابية تنعكس على تعزيز قدرات الطلبة وتنمية مهاراتهم.

بدوره، تحدث خبير أمن المعلومات محمد بني عامر، عن الأمن السيبراني وأهميته مع تطور التكنولوجيا، عارضًا مجموعة من تقنيات الاختراق ووسائل الحماية في الأمن السيبراني.

وتضمّنت المحاضرة الحديث عن التوعية بالممارسات الصحيحة التي يجب على مستخدمي شبكة الإنترنت الإستعانة بها لتفادي الجرائم الإلكترونية وعمليات الإختراق والإحتيال، وذلك لتحقيق أعلى مستويات الحماية للبيانات والمعلومات المهمة.

يشار إلى أن المحاضرة جاءت ضمن النشاطات التي تقوم بها الكلية لتعريف الطلبة بالتكنولوجيا الحديثة ومتطلبات السوق المحلية والإقليمية والدولية.


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