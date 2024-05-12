الالمانية الاردنية تفوز بالمركز الاول في جائزة نقابة المهندسين عن فئتي المواصلات والهندسة الميكانيكية

وطنا اليوم_

– فازت الجامعة الألمانية الأردنية بالمركز الأول في جائزة نقابة المهندسين الأردنيين لمشاريع التخرج الهندسية لطلبة الجامعات الأردنية التي تنظمها النقابة سنويًا بهدف تدريب وتأهيل ورعاية المهندسين الشباب للإندماج في سوق العمل ومنحهم الفرص للمنافسة على مستوى الوطن والمنطقة وذلك عن فئتي المواصلات والهندسة الميكانيكية.

وفاز عن فئة جائزة أمانة عمان للمواصلات بالمركز الأول مشروع تصميم ونمذجة ومحاكاة مقترح حل هندسي لمشكلة الولوج إلى مستشفى الجامعة الأردنية الذي يستقبل مئات الآلاف من المرضى والمراجعين سنويًا لطلبة قسم هندسة الميكانيك والصيانة في كلية العلوم التقنية التطبيقية زيد الربابعة وبهاء بواعنة وزيد قطيشات وبإشراف الدكتور أحمد المهتدي.

ويستهدف المشروع تصميم مجموعة متكاملة من حلول الحركة والإنتقال مكونة من أدرج كهربائية وممرات متحركة وصالات وسطية لمواجهة الأزمات المرورية ووسائل النقل غير الكافية والتي تعرض المرضى والمراجعين للإرهاق، حيث تمت عملية تقييم الحل المقترح بإستخدام معايير مختلفة مثل معايير الكفاءة ومعيار مستوى الخدمة.

فيما فاز بالمركز الأول في شعبة الهندسة الميكانيكية مشروع تطوير سلسلة توريد الطماطم في الأردن وتحويلها إلى نظام أكثر إستدامة وكفاءة لطلبة قسم الهندسة الصناعية في كلية العلوم التقنية التطبيقية كرم صويص وهيا كساب وزيد أبو شرار وبإشراف المهندسة مرام شقير.

ويهدف المشروع إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد التقليدية وتحويلها إلى نظام مغلق ومستدام يدمج مبادئ الإقتصاد الدائري وإستراتيجيات الخدمات اللوجستية العكسية وتصميم وحدات لإنتاج الغاز الحيوي القائمة على إعادة تدوير المحاصيل الفائضة عن حاجة السوق المحلي والتي تؤول إلى مكبات النفايات في سلاسل التوريد الحالية في الأردن.

ونتج عن إعادة الهيكلة المقترحة في المشروع إنخفاض ملحوظ في كل من مسافة وتكاليف النقل بنسبة تزيد عن 30 بالمئة وإعادة لتدوير الفائض المحلي من محصول الطماطم لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي.

ومن شأن هذه التغيرات تقديم الدعم للمزارعين الأردنيين بصفتهم الحلقة الأضعف والأكثر تضررًا في سلاسل التدوير الزراعية التقليدية.