اتحاد كرة القدم يقترح تقليص عدد الأندية في دوري المحترفين

وطنا اليوم:قدّم اتحاد كرة القدم خلال اجتماعه مع الأندية في دوري المحترفين، اقتراحا بتقليص عدد الأندية المتنافسة في الدوري إلى 10 بدلا من 12 مع زيادة عدد المباريات التي ستلعب خلال الموسم الكروي، بحسب ما ذكر الاتحاد الأحد.

وقال الاتحاد عقب الخلوة التي عقدها السبت، والتي استمرت لنحو 8 ساعات، إن المقترح هو “تغيير نظام بطولة دوري المحترفين وتقليص عدد الأندية من 12 إلى 10 مع زيادة عدد المباريات” على أن تلعب الأندية 3 مراحل بدلا من مرحلتي الذهاب والإياب.

وستلعب الأندية، وفق المقترح، 27 مباراة لكل منها بدلا من 22 مباراة في شكل الدوري الحالي.

وأوضح الاتحاد أن هذا المقترح الذي يقول إنه يهدف إلى تطوير دوري المحترفين، “سيزيد عدد المباريات القوية؛ إذ سيلتقي على سبيل المثال الفيصلي مع الوحدات 3 مرات في الدوري بدلا من مرتين” وهو ما “سيزيد التنافسية” و”سيقلص الفجوة” في عدد النقاط والمستوى الفني.

وجاء المقترح الذي درسه الاتحاد لأكثر من عام، “بناء على التحديات الموجودة كشح عدد ملاعب” كرة القدم في الأردن وهو ما “يسمح بالتعامل بشكل أفضل مع الملاعب” وفق الاتحاد، الذي أشار إلى أن الاستخدام المفرط لملاعب العشب الطبيعي سيؤدي إلى تضررها.

ولفت النظر في هذا الصدد إلى أن “الجانب التسويقي سيكون أفضل والحضور الجماهيري أفضل لأن 70% من المباريات ستكون قوية”، لكن المقترح “لم يصوّت عليه وغير معتمد حتى الآن”.

ويسعى الاتحاد إلى تطبيق مقترحه، حال حصوله على الاعتماد، خلال الموسم الكروي 2025-2026.

ويتضمن المقترح من ناحية أخرى، تقليص عدد الأندية في دوري الدرجة الأولى من 14 إلى 10 أندية على أن تقام منافسات البطولة بنظام الذهاب والإياب بدلا من مرحلة واحدة في شكلها الحالي، بحسب ما أفاد الاتحاد.

‎والسبت، قال الاتحاد إنه عقد “خلوة مكثفة” مع رؤساء وممثلي أندية المحترفين، لمناقشة واقع الحال للكرة الأردنية والتحديات التي تواجه المنظومة والأهداف الرئيسة، تمهيدا لإطلاق استراتيجية الاتحاد لكرة القدم الأردنية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتخلل الخلوة اجتماعات عدة وعرض لمشاريع وبرامج جديدة ستطلق خلال الفترة المقبلة.

ويعتزم الاتحاد عقد اجتماعات أخرى مع باقي أركان اللعبة من القطاعين العام والخاص والشركاء ووسائل الإعلام.