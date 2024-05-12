بنك ABC يعلن عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2024

وطنا اليوم:أعلنت اليوم مجموعة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش. م. ب.) – المتداولة أسهمها في بورصة البحرين تحت الرمز “ABC” عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2024.

بدأت المجموعة العام على أساس قوي بعد تحقيق أرباح صافية بقيمة 75 مليون دولار أمريكي في الربع الأول، بزيادة نسبتها 25% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا النمو إلى زيادة في الدخل التشغيلي بنسبة 15٪ مدفوعًا بنمو الأعمال الأساسية على نطاق واسع ومستفيدًا من ارتفاع معدلات الفائدة. تمتعت المجموعة بقدرة عالية على التحكم في المصاريف التشغيلية وتكلفة الائتمان، وحافظت الميزانية العامة على صحتها مع نسب رأس المال ونسب سيولة قوية.

وقد علق رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC، السيد/ الصديق عمر الكبير قائلًا: “نحن سعداء بالبداية القوية التي أبرزت التسارع في نمو أعمالنا وأدائنا هذا العام، وعلى الرغم من الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الصعبة التي تسود المنطقة، إلا أن الاستراتيجية الطموحة وتنوع محفظة الأعمال والإدارة الحكيمة للمخاطر وقوة الميزانية العامة، تمهد الطريق لبنك ABC لتحقيق تحسن اكثر في الربحية خلال الفترة المتبقية من عام 2024”.

وفيما يلي ملخص تفصيلي للنتائج المالية:

​ملامح الأداء الرئيسية للربع الأول من عام 2024

بلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم للربع الأول من عام 2024 مبلغًا قدره 75 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 25٪، مقارنة مع 60 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي.

بلغت ربحية السهم الواحد للفترة 0.024 دولار أمريكي، بنمو نسبته 25٪ مقارنة مع 0.019 دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي.

انخفض مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة عملة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن ارتفاع القيمة العادلة لمحفظة سنداتنا قد خفف من حدة ذلك الانخفاض، ومع ذلك، فقد كان الأثر الصافي على مجموع الدخل الشامل سلبي وقدره 28 مليون دولار أمريكي مقارنة بمليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023.

بلغ مجموع الدخل التشغيلي للربع الأول من عام 2024 مبلغًا وقدره 343 مليون دولا أمريكي، بإرتفاع نسبته 15٪ مقارنة مع 299 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق مما يعكس النمو في جميع الأسواق الأساسية.

الميزانية العامة

بلغت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم وحاملي السندات الدائمة في نهاية الفترة 4,197 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 4,300 مليون دولار أمريكي المسجلة في نهاية عام 2023، بعد استيعاب تأثير توزيعات الأرباح وتحويل العملات الأجنبية على حقوق الملكية في الشركات الخارجية التابعة للمجموعة، وخاصة مصر.

بلغ مجموع الموجودات 41.4 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الأول مقارنة مع 43.9 مليار دولار أمريكي نهاية عام 2023 منخفضًا بنسبة 6%، مما يعكس إجراءات إدارة الأصول والخصوم قصيرة الأجل.

حافظت مستويات كفاية رأس المال ومستويات السيولة على قوتها: حقوق الملكية الرئيسية من المستوى 1 عند 14.8%، نسبة الفئة الأولى من رأس المال 13.0%. بلغت نسبة تغطية السيولة 260% ونسبة السيولة المستقرة الصافية 126%.

يُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، وهو متواجد في 15 دولة عبر خمس قارات، ويقدم لعملائه حلول عالمية مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية بالجملة للشركات سواء تحت مظلة التمويل الإسلامي أو التقليدي، كما يقدم أيضًا الخدمات المصرفية للمعاملات وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وأسواق رأس المال والأسواق المالية وتمويل العقارات. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” المتوفر حصريًا عبر الأجهزة الذكیة في البحرين والأردن.

تنوه مجموعة بنك ABC للسادة المساهمين إلى أن البيانات المالية، والبيانات الصحفية، متوفرة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين وبنك ABC. يستضيف بنك ABC مكالمة افتراضية للمستثمرين في تاريخ 16 مايو 2024 لمناقشة تحديث الأرباح الفصلية للربع الأول من عام 2024. ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل والعرض التقديمي للمستثمرين المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك

www.bank-abc.com