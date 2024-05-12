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جامعة فيلادلفيا تعلن عن شاغر وظيفي

منذ 28 ثانية
جامعة فيلادلفيا تعلن عن شاغر وظيفي

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين
معلم دهان وطراشه / دائرة الصيانة والتنفيذ
وفقا للشروط التالية
أن يكون أردني الجنسية.
خبره لا تقل عن 3 سنوات .

الوثائق المطلوبة
صورة شخصية.
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
صورة عن شهادة الخبرة و الدورات الفنية.
السيرة الذاتية و الشهادات العلمية إن وجدت .

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب إلكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا/ وظائف ادارية https://www.philadephia.edu.jo/ar/job-vacancies
او الحضور شخصياً الى دائرة الموارد البشرية في الجامعة
علماً ان اخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الاربعاء 22/5/2024.


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