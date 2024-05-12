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إجراء أول عملية قلب مفتوح لطفل بمستشفى الحسين السلط الجديد

منذ 5 ثواني
إجراء أول عملية قلب مفتوح لطفل بمستشفى الحسين السلط الجديد

وطنا اليوم:أجرى مستشفى الحسين السلط الجديد أول عملية قلب مفتوح لطفل يبلغ من العمر سنة و8 أشهر بنجاح.
وقام استشاري جراحة قلب الأطفال، العميد الطبيب الدكتور زيد مكالحة، بالعملية لإصلاح الصمام الرئوي وتوسيع مخرج البطين الأيمن في القلب.
وقال مدير المستشفى الدكتور رامي أبو رمان، إنه تم إنشاء وحدة جراحة قلب أطفال والتشوهات الخلقية بالمستشفى نتيجة لاتفاقية موقعة بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، إذ أن الوحدة مجهزة بمعدات وأجهزة جراحية ضمن مواصفات عالمية، حيث تم تدريب كوادر من المستشفى لتقديم الخدمة بكفاءة عالية.
وأضاف أن سيتم إجراء عملية كل أسبوع لجراحة قلب الأطفال والتشوهات الخلقية، مع العمل على توسعة الوحدة وتطويرها.
وأعرب ذوو الطفل عن شكرهم وتقديرهم للخدمات المتميزة المقدمة من الأطباء والكوادر وإدارة المستشفى.


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