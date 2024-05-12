د .ماهرالحوراني يفتتح في عمان الاهلية فعاليات الأسبوع العلمي التكويني

وطنا اليوم/ افتتح رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الأهلية الدكتور ماهر الحوراني يرافقه نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود، فعاليات الأسبوع العلمي التكويني لكلية الآداب لقسم علم النفس السريري في الجامعة.

وحضر حفل الافتتاح عدد من عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة وجمع غفير من طلبة الجامعة.

وابتدىء الحفل بكلمة ترحيبية لعميدة كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتورة حنان إبراهيم التي أبدت شكرها وتقديرها لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث العلمي، مؤكدة على أهمية التعاون والتفاعل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في خلق بيئة تعليمية مثمرة تسهم في تطوير مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم البحثية والعلمية.

ورحبت رئيسة قسم علم النفس السريري، الأستاذ الدكتورة فريدة بولسنان، بالحضور وأعربت عن سعادتها تجاه حضور ودعم هذا الحدث العلمي المميز، والذي يعكس التزام القسم بتقديم أفضل الفرص التعليمية والعلمية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

وأشارت بولسنان إلى جهود قسم علم النفس السريري في توفير بيئة تعليمية محفزة لتطوير المهارات وتعزيز الابتكار والبحث العلمي في هذا المجال.