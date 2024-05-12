عُطلة في الخامس والعشرين من أيَّار بمناسبة عيد الاستقلال

وطنا اليوم:أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بلاغاً رسميَّاً يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة للحكومة أعمالها، يوم السَّبت الموافق للخامس والعشرين من أيَّار الجاري، بمناسبة عيد الاستقلال الثَّامن والسَّبعين للمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة.

واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.