البترا تحرز عددًا من الميداليات الذهبية في بطولة الجامعات للتايكواندو

حازت جامعة البترا سبع ميداليات في بطولة التايكواندو للجامعات الأردنية من بينها أربع ميداليات ذهبية. ونظم البطولة الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية في جامعة الزيتونة بمشاركة تسع عشرة جامعة حكومية وخاصة.

وحقق طلبة جامعة البترا المشاركون في البطولة أربع ذهبيات وفضيتين وبرونزية، بإشراف مدرب المنتخبات الوطنية الماستر رائد كنعان، والكابتن معتصم الحميمات، ورئيس قسم النشاط الرياضي محمد العزام.

وحقق الطالبان سيف أبو السعود وعمار العمري ميداليتين ذهبيتين، وحقق الطالب فهد فتحي ميدالية برونزية، وحققت جامعة البترا المركز الثاني على مستوى الجامعات في فئة الطالبات، والمركز الثالث في فئة الطلاب.

وفازت الطالبتان زينة الحميمات، ويارا ياسين بميداليتين ذهبيتين في البطولة، وحققت الطالبتان نور الدردوك وسارة شوقي ميداليتين فضيتين.

وأقامت عمادة شؤون الطلبة في جامعة البترا حفلاً تكريمياً لفريق الجامعة للتايكواندو؛ إذ كرم عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح الطلبة، وهنأ أسرة الجامعة، وقدم الشكر للكوادر والطلبة على هذا الإنجاز.

حضر الحفل عمداء كليات الطلبة المكرمون، وهم: الأستاذ الدكتور محمود السلمان، والأستاذ الدكتور رياض عوض، والأستاذ الدكتور وائل هادي، والدكتور علي الدباس، والدكتور نضال الصالحي، والدكتورة منى بسطامي مستشارة الجمعيات الطلابية في كلية الصيدلة، ورئيس قسم النشاط الرياضي محمد العزام.