كونغرس الفيفا يصوت على طلب فلسطيني بعزل إسرائيل

وطنا اليوم:ستصوت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الكونغرس)، خلال اجتماعها المقبل والذي سيعقد في بانكوك يوم 17 الشهر الحالي، على طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بعزل إسرائيل من عضوية الفيفا بعد الجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين في غزة والرياضيين فيها، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 وما سبق ذلك من انتهاكات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وتقدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بمذكرة تطلب فيها التصويت على عزل إسرائيل من المجتمع الكروي، لتتم الموافقة من قبل الفيفا على طرح المقترح للتصويت خلال الجمعية العمومية المقبل.

وكان رئيس الاتحاد الأردني وغرب آسيا لكرة القدم الأمير علي بن الحسين، طالب في شهر كانون الثاني الماضي، بضرورة حشد موقف دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن يكون هناك موقف لمجتمع كرة القدم بعزل إسرائيل وتطبيق المعايير العالمية على ما يحدث في غزة، وقد باشر الأمير علي وقتها بحشد موقف دولي بانضمام اتحادات عربية ودولية للحملة.

وستقوم الجمعية العمومية للفيفا الجمعة المقبلة، بعرض الطلب الفلسطيني على أعضاء الدول بما يتضمنه الانتهاكات الإسرائيلية على الرياضيين والمدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وخاصة مجتمع كرة القدم بأعداد من استشهدوا من لاعبين وحكام ومدربين وإداريين واستهدافهم بشكل مباشر، بالإضافة إلى البنية التحتية التي دمرت من ملاعب ومقرات أندية، وتحويل ملاعب كرة القدم إلى مقابر جماعية وساحات للاعتقال والتعذيب.

ويعتبر الاتحاد الأردني لكرة القدم، من أقوى الداعمين للموقف الفلسطيني ولقضيته في الاتحاد الدولي فهو تبنى الموقف الفلسطيني منذ اللحظة الأولى لطلب المساندة الدولية لعزل إسرائيل من الفيفا.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم سمر نصار إن الاتحاد الأردني لن يتوانى عن دعم الملف الفلسطيني في الفيفا، ويقف مساند بكامل امكانياته لتحقيق العدالة للرياضة الفلسطينية.

وأضافت نصار أن الاتحاد الأردني سيشارك في اجتماعات الكونغرس المقبلة بوفد سيترأسه الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد لدعم المقترح الفلسطنيي بعزل إسرائيل من مجتمع كرة القدم، خصوصا بعد رصد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية الرياضية وضرورة انفاذها وإبعاد إزدواجية المعايير لضمان الحق للملف الفلسطيني.