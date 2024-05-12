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وزير الداخلية : الخمارات اغلقت في رمضان والترويج ممنوع

منذ 4 ثواني
وزير الداخلية : الخمارات اغلقت في رمضان والترويج ممنوع

وطنا اليوم:أكد وزير الداخلية مازن الفراية أنه تم اغلاق محلات بيع المشروبات الروحية طيلة شهر رمضان المبارك، ولم يسمح لأي محل ببيع هذه المواد حرمة للشهر الفضيل.
وقال الفراية ردا على سؤال نيابي للنائب صالح العرموطي، إن التعليمات التي تنظم ترخيص محلات بيع المشروبات الروحية النافذة تحظر على هذه المحلات الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي او أية وسيلة ذات صلة باستثناء الصفحة الخاصة بالمحل.
وأضاف أن هناك متابعة مستمرة من قبل لجان مشكلة لغايات التأكد من الالتزام بالتعليمات الناظمة وخاصة ما يتعلق بموضوع الترويج للمنتجات عبر الوسائل الاعلامية باستثناء الصفحة الخاصة بالمحل ذاته.


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