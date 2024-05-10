وقف ثريد: 1.5 مليون وجبة قدمها الأردن إلى غزة منذ بداية العام

وطنا اليوم_بقلم : د. عطا أبو الحاج _بلغ عدد الوجبات التي قدمها وقف ثريد الأردني إلى قطاع غزة حوالي 1.5 مليون وجبة منذ بداية العام.

وبين مدير العام الوقف، يزن قطيش، أن الوقف مستمر بإرسال 50 ألف وجبة يوميا إلى قطاع غزة عبر الانزالات الجوية وشاحنات المساعدات، ليصل عدد الوجبات المرسلة إلى القطاع منذ بداية العام حتى اليوم قرابة 1.5 وجبة.

واكد قطيش أن الوجبات التي تصل القطاع هي وجبات ذات قيمة غذائية عالية، إذ تكفي الوجبة الواحدة 40% من احتياجات الجسم اليومية.

وتابع قطيش أن الوقف مستمر بتوزيع 1000 وجبة يوميا من ساحة المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد في عمان، منذ أول يوم في رمضان، ليستمر في هذا الإطعام على مدار العام، ليقدم سنويا 350 ألف وجبة، كأكبر وقف يقدم الوجبات للناس.

ويشار إلى أن وقف ثريد هو وقف خيري يُسهم بمكافحة الجوع ونقص التغذية، أُسس لتحقيق غاية نبيلة وهي إطعام الناس لوجه الله عن طريق توفير وجبات غذائية متوازنة وصحية يومية من خلال مراكز توزيع يتم اختيارها بعناية.

ويصار توزيع الوجبات بدءاً من موقع مركزي ملاصق للمسجد الحسيني في وسط البلد يحتوي على مركز توزيع ومطبخ ومستودع مركزي قريب يعمل على سد حاجة الموقع الإدارية واللوجستية، وصولاً بمراكز فرعية في مواقع أخرى في المملكة مثل مواقع المقامات الدينية الكبيرة وأي مواقع أخرى تحقق الغاية.