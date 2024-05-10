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القسام تنصب الكمائن .. حدث أمني صعب في معارك غزة

منذ 34 ثانية
Israeli soldiers stand amid the rubble, during the ongoing ground invasion against Palestinian Islamist group Hamas in the northern Gaza Strip, November 8, 2023. REUTERS/Ronen Zvulun

وطنا اليوم:نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر عبرية ذكرها أن هناك “حدثا أمنيا صعبا في المعارك الدائرة بقطاع غزة”، وأن عددا من المستشفيات الإسرائيلية شهدت عمليات هبوط لمروحيات تحمل جنودا مصابين.
نفذت كتائب القسام وسرايا القدس اليوم الجمعة عدة هجمات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي رفح وغزة، في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل خسرت مئات الجنود في الحرب.
وأفاد مصدر باندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في محيط ثكنة سعد صايل وبلدية الشوكة ومنطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها قصفت موقع إسناد صوفا العسكري بصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم.
كما أعلنت القسام أن مقاتليها استهدفوا مبنى تحصن فيه عدد من الجنود الإسرائيليين عند مسجد الدعوة شرق رفح بقذيفة “تي بي جي”، واستهدفوا بالوقت ذاته ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة “الياسين 105”. كما استهدفوا مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة مضادة للأفراد، مما أدى لإيقاع كامل أفراد القوة بين قتيل وجريح.
وذكرت الكتائب أنها أوقعت قوة صهيونية بكمين محكم بعد تفجير حقل ألغام في ثكنة شرق رفح وسقط أفرادها بين قتيل وجريح.
كما استهدفت دبابتين صهيونيتين وناقلة جند بقذائف “الياسين 105” في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب قطاع غزة.


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