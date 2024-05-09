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هيئة الاعتماد تقر تسكين مؤهل الصيدلة في برنامج البكالوريوس في جامعة البترا

منذ ساعتين
هيئة الاعتماد تقر تسكين مؤهل الصيدلة في برنامج البكالوريوس في جامعة البترا

وطنا اليوم:أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، تسكين مؤهل تخصص الصيدلة في برنامج البكالوريوس في جامعة البترا ضمن الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.
ويركز الإطار الوطني للمؤهلات على المهارات والمعرفة والكفايات لضمان جودة نتاجات التعليم، وتوفير تعليم متميز ذي مخرجات نوعية، ضمن عشرة مستويات، تبدأ بالتعليم ما قبل المدرسي، وتنتهي بالدكتوراه.
ويهدف تسكين المؤهلات في الإطار الوطني إلى تقليص الفجوة بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبيةمن جهة، وحاجات سوق العمل من مهارات ومعارف وكفايات من جهة أخرى.


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