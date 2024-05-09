مذكرة تفاهم بين جامعة عمان الأهلية وجامعة دهوك بإقليم كردستان

وطنا اليوم:بعد أربيل والسليمانية وتوقيع مذكرات تفاهم بين جامعة عمان الأهلية وجامعات ” صلاح الدين” و”تيشك” و”هولير” و”السليمانية ” و”السليمانية التقنية” ، كانت محطة جامعة عمان الاهلية في دهوك بإقليم كردستان “العراق” لتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة دهوك .

فقد وقع الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الاهلية “وضمن فعاليات ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني 2024 ” مذكرة تفاهم مع جامعة دهوك لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي وتبادل البرامج الأكاديمية والبحثية، وتطوير الفرص التعليمية للطلبة والباحثين بين الجامعتين.

وأكد أ.د.حمدان على أن إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع الجامعات الكردستانية ، يأتي لتشجيع التبادل الثقافي والطلابي، وتعزيزالبرامج العلمية والبحثية لما فيه مصلحة الجانبين الأردني والكردستاني.