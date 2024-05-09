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ارتفاع تصنيف الأردن عالمياً وعربياً بسرعة الإنترنت

منذ ساعة واحدة
ارتفاع تصنيف الأردن عالمياً وعربياً بسرعة الإنترنت

وطنا اليوم:أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ارتفاع تصنيف الأردن عالمياً وعربياً بسرعة الإنترنت، وفقًا لموقع أوكلا العالمي لقياس سرعات الإنترنت.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، تصدر الأردن المرتبة 33 عالميًا والرابع عربيا في معدل سرعات الإنترنت، حيث بلغ متوسط سرعاته الثابتة (الفايبر والـ “ايه دي اس ال”) 142 ميجابت في الثانية، وذلك عن شهر آذار للعام الحالي.
وبحسب الهيئة، من المتوقع استمرار ارتفاع المعدل للفترة القادمة حيال ازدياد أعداد اشتراكات الإنترنت الخاصة بالفايبر، وخاصة في مناطق محافظات إقليم الوسط.
وأضافت، أن هذا التصنيف الجديد الذي تقدمت فيه الأردن أربعة مراكز في التصنيف الدولي خلال وقت قصير، يعكس الجهود المتميزة التي تسعى الهيئة لتحقيقها للوصول إلى قطاع اتصالات متطور ينافس الدول العالمية والإقليمية المتسارعة في مواكبة أحدث التطورات على صعيد التقدم المستمر في هذا المجال، وتشجيع الشركات من خلال خلق روح تنافسية إزاء تقديم خدمات إنترنت مميزة كفيلة بوضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة، لكون قطاع الاتصالات بات من أهم القطاعات وتعتمد عليه القطاعات الأخرى في تقديم خدماتها.


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