ثنائية البديل خوسيلو تعبر بريال مدريد لنهائي الأبطال

وطنا اليوم:قاد البديل خوسيلو ماتو فريقه ريال مدريد، للانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الأربعاء، بإياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا. في معقل الميرنجي”سانتياجو برنابيو”.

وسجل الأهداف لريال مدريد، خوسيلو في الدقائق 88 و(90+1)، بينما سجل لبايرن ميونخ ألفونسو ديفيز في الدقيقة 68.

وكان الميرنجي قد تعادل في لقاء الذهاب بمعقل الفريق البافاري بنتيجة (2-2)، ليتأهل بنتجية (4-3) في مجموع المباراتين.

وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية في ملعب “ويمبلي” ليضرب موعدا مع بوروسيا دورتموند الألماني.

هدوء يسبق العاصفة

بدأت المباراة بهدء بين كلا الطرفين، قبل أن يبدأ أصحاب الأرض بالتهديد، حيث انطلق فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد وصوب كرة اصطدمت بالقائم قبل أن ترتد أمام رودريجو الذي سدد لكن الحارس نوير تصدى لها في الدقيقة 12.

وصوب فينيسيوس جونيور كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى مرمى نوير في الدقيقة 14.

وتعرض سيرج جنابري جناح بايرن ميونخ لإصابة، وقرر توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ، الدفع بألفونسو ديفيز بدلا منه.

وصوب هاري كين كرة على الطائر داخل منطقة الجزاء، تألق أندري لونين حارس ريال مدريد في التصدي لها بالدقيقة 27.

وواصل فينيسيوس جونيور محاولاته بتصويبة قوية، تصدى لها مانويل نوير في الدقيقة 39.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

محاولات بيضاء

ومع بداية الشوط الثاني، انطلق فينيسيوس جونيور وراوغ كيميتش قبل أن يصوب كرة شتتها داير وحولها إلى الركنية في الدقيقة 51.

وجاء الرد سريعا من هاري كين، الذي صوب كرة قوية داخل المنطقة، لكن أندري لونين تصدى لها ببراعة.

واستمر الزحف المدريدي، بتسديدة مقوسة من رودريجو مرت بجانب القائم الأيسر لمانويل نوير في الدقيقة 54.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لريال مدريد، نفذها رودريجو، وتألق نوير في التصدي لها بأطراف أصابعه بالدقيقة 58.

وواصل نوير تألق ضد محاولات الميرنجي، بالتصدي لتصويبة من فينيسيوس جونيور بعد اختراق البرازيلي لدفاعات البافاري في الدقيقة 60.

ديفيز عكس السير

وعكس سير المباراة، نجح ألفونسو ديفيز في تسجيل التقدم لبايرن ميونخ، إذ تلقى كرة من هاري كين، وانطلق وراوغ روديجر قبل أن يسدد أقصى يسار الحارس أندري لونين في الدقيقة 68.

وسجل ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ، هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 72، ليمنح التعادل لريال مدريد.

لكن حكم المباراة، عاد إلى تقنية الفيديو، وتبين وجود خطأ من ناتشو فيرنانديز الذي قام بدفع جوشوا كيميتش قبل أن تصل الكرة إلى منطقة الجزاء، وقرر إلغاء الهدف.

البديل السحري

وقرر أنشيلوتي الدفع بخوسيلو لتنشيط الخط الهجومي، وبالفعل نجح في إدارك التعادل في الدقيقة 88، فمن تصويبة لفينيسيوس تصدى لها نوير لتصل أمام خوسيلو ووضعها في الشباك بسهولة.

وسريعا ما أضاف خوسيلو الهدف الثاني لريال مدريد في المباراة، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر أنطونيو روديجر ووضع الكرة في شباك نوير في الدقيقة 91، ليعبر بريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا.