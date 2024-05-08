الأمم المتحدة: لم تدخل أي بضائع إلى غزة اليوم عن طريق المعابر الرئيسية

وطنا اليوم_أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأربعاء، عن قلقه بشأن الوضع الإنساني المتردي في غزة. وقال إنه لم تدخل أي سلع مخصصة للعمليات الإنسانية إلى غزة عبر المعابر الرئيسية، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات وسط الأعمال العدائية النشطة.

شدد دوجاريك على الحاجة الماسة للإمدادات الواردة، بما في ذلك الوقود، لدعم الجهود الإنسانية، قائلا إن “الوضع مُلح، حيث المرافق الطبية الرئيسية معرضة لخطر عدم إمكانية الوصول إليها أو عدم صلاحيتها للعمل”.

وأشار دوجاريك إلى خطورة إخلاء مستشفى النجار، خاصة بالنسبة للمرضى الذين يعتمدون على قسم غسيل الكلى. وقال دوجاريك: “تم إخلاء أحد المستشفيات الثلاثة في رفح – النجار – فجأة أمس، لأنه يقع في المنطقة الخاضعة لأوامر الإخلاء التي أرسلها الجيش الإسرائيلي”.

ولا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بتقديم المساعدات لسكان غزة، بما في ذلك أكثر من مليون شخص لجأوا إلى رفح.