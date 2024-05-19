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لا أثر لرئيسي بعد تحطم طائرته… ومعلومات “مُقلقة للغاية”

منذ ساعة واحدة
لا أثر لرئيسي بعد تحطم طائرته… ومعلومات “مُقلقة للغاية”

وطنا اليوم_نفى الهلال الأحمر الإيراني ما ذكرته وكالة “رويترز” مساء اليوم الأحد نقلا عن التلفزيون الإيراني بأن فرق الإنقاذ عثرت على حطام طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي بعد تعرضها للسقوط أثناء تحليقها عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف شرقي البلاد، وذلك في ظلّ غموض لا يزال يلفّ مصيره ومن معه وهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ورجل الدين إمام جمعة تبريز أية الله آل هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي.

 

 

وفي أحدث التطورات، قال قائد الحرس الثوري في محافظة أذربيجان الشرقية: “تلقينا إشارة من مروحية الرئيس وهاتف أحد مرافقيه”.

 

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الحادث وقع بسبب سوء الأحوال الجوية، وهو ما يعقد جهود الإنقاذ. وأمر رئيس أركان الجيش الإيراني بحشد جميع موارد الجيش والحرس الثوري في عمليتي البحث والإنقاذ.

 

 

ووفق التلفزيون الإيراني، فإنّ مروحية رئيسي تعرّضت لحادث خلال قيامه بالسفر محلياً في محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة في أقصى شمال غربي البلاد.

 

 

ووقع الحادث بالقرب من مقاطعة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية، حينما كان رئيسي في طريق عودته من سد “قيز قلعه سي” الذي افتتحه صباحاً مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

 

 

 

وقالت صحيفة “دنياى اقتصاد” إنّ موكب رئيسي شمل 3 مروحيات كانت اثنتان منها تحمل وزراء ومسؤولين مرافقين للرئيس، وهم لم يتعرضوا لأي أذى ووصلوا إلى وجهتهم، ومن بينهم وزيرا الطاقة والعمران.

 

 


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