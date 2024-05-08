عمان الاهلية تحتضن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر مستقبل الاستدامة لبيئة الأعمال … صور

وطنا اليوم-استضافت عمادة البحث العلمي في جامعة عمان الاهلية اليوم الأربعاء الموافق 8 -5- 2024 على مدرج نزار قباني اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر “مستقبل الاستدامة لبيئة الأعمال: تجارب عملية “حيث يعد هذا التعاون الأول من نوعه بين جامعات عريقة من محافظة البلقاء مما فيه الاستفادة العلمية والبحثية وتبادل الخبرات وخدمة المجتمع المحلي والتعاون البحثي الإقليمي والدولي.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني التي حضرها عمداء وأعضاء هيئة تدريسية وطلاب من الجامعتين، كلمة نائب رئيس جامعة عمان الأهلية للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور مصلح الطراونة حيث رحب بالحضور وقال : تتشرف جامعة عمان الاهلية باستضافة اليوم العلمي الثاني لهذا المؤتمر المتميز “مستقبل الاستدامة لبيئة الاعمال” ويسرنا التعاون العلمي البحثي المشترك مع جامعة أردنية متميزة “وهي جامعة البلقاء التطبيقية” في المجالات البحثية المعنية بالأولويات الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية ، حيث تشكل أهداف التنمية المستدامة تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع ومعالجة للتحديات العالمية والاقليمية التي نواجهها، بما في ذلك الفقر، وعدم المساواة، وتغير المناخ، والتدهور البيئي، والسلام والعدالة.

وأضاف : نتمنى النجاح والتوفيق لجميع الضيوف المشاركين بفعاليات المؤتمر ونشكر جميع المنظمين والمشرفين على تنظيم المؤتمر وأهلا وسهلا بكم في رحاب جامعتكم جامعة عمان الأهلية “.

كما القى الأستاذ الدكتور زكريا القضاة نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية لشؤون الكليات كلمة معرباً بها عن امتنانه لهذا التعاون والشراكة العلمية والبحثية بين الجامعتين وضرورة توفير المزيد من الفرص لعمل المزيد من النشاطات العلمية التشاركية في المستقبل.

وتحقيقا لمحاور المؤتمر: التحديات التي تواجه التسويق المستدام والمسؤولية الاجتماعية في المنظمات وأنظمة الاستدامة لذكاء الأعمال والتحول الرقمي وغيرها من محاور هامة بمجال الاستدامة قام السيد حسام الحوراني مدير التعليم بشركة اورانج بتقديم عرضا تقديميا عن دور الذكاء الاصطناعي في الاستدامة وضرورة توجيه الأبحاث العلمية لمواكبة احتياجات العصر في جميع المجالات.

هذا وشارك باحثين متميزين من الجامعات الأردنية ومن عدة دول في تقديم أوراق علمية هامة فيما يخص التنمية المستدامة في جلسات المؤتمر.

كما يجري حالياً تحكيم البحوث الخاصة بالمؤتمر من خلال قسم مجلة البلقاء للبحوث والدارسات الصادرة عن عمادة البحث العلمي بجامعة عمان الأهلية وذلك لإدراج البحوث التي يتم قبولها بعدد خاص للمؤتمر في المجلة.