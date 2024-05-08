بيان صادر عن حزب إرادة

وطنا اليوم:يدين حزب إرادة الهجمات الهمجية التي تعرضت لها قافلة المساعدات الأردنية المتوجهة إلى قطاع غزة لإغاثة الأهل في غزة على يد المستوطنين المتطرفين، وإن هذه الهجمات لا يمكن أن تتم الا بقبول واستحسان من قبل حكومة المتطرفين في دولة الكيان، ويدعو حزب إرادة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة لتوثيق هذه الاعتداءات ضمن سلسلة جرائم الحرب التي ارتكبتها حكومة الكيان ورد الاعتبار للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمحاسبة حكومة المتطرفين على كل جرائمهم.

إن الاعتداء الهمجي بهذا الشكل على قافلة المساعدات الأردنية يؤكد على أن الموقف الشعبي والرسمي أزعج وأقلق حكومة الكيان وأن استمرار الأردن بإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر وقيادة الأردن لتحالف دولي لفك الحصار عن غزة الأمر الذي يفسد مخططات حكومة الاحتلال باستخدام سلاح التجويع ضد أهل غزة.

وفي إرادة تابعنا منذ بداية الحرب الأصوات المشككة بالأردن بل والتي كانت تستغل أي مناسبة لتخوين الأردن والتقليل من كل جهود الدولة الأردنية لمساعدة اشقائهم في غزة هاشم، وكنا دائما ندعو الأردنيين إلى التثبت من صحة الشائعات قبل تصديقها، واليوم يصمّون الأعين والأذن عن هذه الحادثة.

يؤكد حزب إرادة وقوفه خلف الجهود الملكية والرسمية والشعبية الساعية لوقف الحرب وإغاثة إخوتنا المنكوبين في غزة، وأننا في إرادة لن ندخر جهدا سياسيا كان أو تطوعيا أو اجتماعيا في سبيل نصرة الأردن المستمرة لقطاع غزة.