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الملك يحذر من العواقب الخطيرة للعملية العسكرية البرية في رفح

منذ 34 ثانية
الملك يحذر من العواقب الخطيرة للعملية العسكرية البرية في رفح

وطنا اليوم:حذر جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الثلاثاء، من العواقب الخطيرة للعملية العسكرية الإسرائيلية البرية في رفح.
وجرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وتكثيف جهود إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع دون أية عوائق أو تأخير.
وجدد جلالة الملك، خلال الاتصال، إدانة المملكة للاعتداء على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى غزة عبر معبر بيت حانون من قبل مستوطنين إسرائيليين متطرفين.
بدوره، عبر ترودو عن قلقه من هجمات المتطرفين على قوافل المساعدات المتجهة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
كما تم التأكيد، في الاتصال، على أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.


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