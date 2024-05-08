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عمان الأهلية توقّع مذكرات تفاهم مع جامعات صلاح الدين وتيشك وهولير في أربيل .. صور

منذ 10 ثواني
عمان الأهلية توقّع مذكرات تفاهم مع جامعات صلاح الدين وتيشك وهولير في أربيل .. صور

وطنا اليوم:على هامش أعمال ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني 2024، تم في مدينة أربيل توقيع سلسلة من مذكرات التفاهم بين جامعة عمان الأهلية وعدد من الجامعات في أربيل بإقليم كردستان العراق .
حيث وقّع رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، على اتفاقيات تبادل علمي وأكاديمي، تعزز الروابط الثقافية والتعليمية بين البلدين مع جامعات: “صلاح الدين ” و”تيشك ” و “هولير” .
وقد أعرب أ.د.حمدان عن سعادته بتوقيع هذه المذكرات، مشيرًا إلى أهمية التعاون الأكاديمي بين الجامعات في كلا البلدين ، ودوره الحيوي في تطوير مسيرة التنمية المستدامة، مؤكدا استعداد “عمان الأهلية” لتعزيز هذه العلاقات من خلال تبادل البرامج الأكاديمية والبحثية، وتطوير الفرص التعليمية للطلبة والباحثين.
وسيواصل رئيس الجامعة جولته على الجامعات الكردستانية في محافظتي السليمانية ودهوك لإبرام المزيد من اتفاقيات التعاون .
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، وتعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية للجامعة مع مؤسسات التعليم العالي في مختلف أنحاء العالم.


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