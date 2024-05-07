لجان الانتخابات النيابية 2024 تؤدي القسم

وطنا اليوم:أدّت المجموعة الأولى من رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب للانتخابات النيابية لعام 2024 القسم القانوني أمام أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، مباشِرين بذلك مهامهم التي ينص عليها القانون والتعليمات التنفيذية المرتبطة بها.

وتم خلال الجلسة تسليم اللجان قرارات تكليفهم إلى جانب ملفات تحتوي على إرشادات تفصيلية لتمكينهم من الشروع فورًا في التحضير للعملية الانتخابية، التي تمر بمراحل متعددة حتى يوم الاقتراع.

وتضمنت المجموعة الأولى كلًا من العاصمة الأولى والعاصمة الثانية، جرش، مأدبا، معان، بدو الشمال، العقبة، عجلون، والبلقاء.

وتعمل الهيئة على نشر أسماء وعناوين مقار لجان الانتخاب ومراكز تجميع الأصوات واستخراج النتائج التي تغطي (18) دائرة انتخابية عبر المملكة، متاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

ووفقًا للمادة (28)، فقرة (ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب، يجب على الرئيس وأعضاء اللجان أداء القسم قبل البدء في أداء وظائفهم أمام الرئيس أو أي من أعضاء المجلس.

وكان قد حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب العاشر من أيلول المقبل موعدًا للاقتراع للانتخابات النيابية 2024.