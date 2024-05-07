افتتاح المؤتمر الدولي الأول “مستقبل الاستدامة لبيئة الأعمال” بالتعاون بين جامعتي البلقاء التطبيقية وعمان الأهلية

وطنا اليوم:افتتح اليوم الثلاثاء الموافق 7-5-2024 في جامعة البلقاء التطبيقية المؤتمر الدولي الأول بعنوان “مستقبل الاستدامة لبيئة الأعمال: تجارب عملية”، بالتعاون بين جامعتي عمان الأهلية والبلقاء التطبيقية.

وقد شهد المؤتمر مشاركة لافتة من عدد من الباحثين والمهتمين، حيث تمت مناقشة عدة محاور هامة تتعلق بالاستدامة في بيئة الأعمال، من بينها التحديات المستقبلية، والتسويق المستدام، والمسؤولية الاجتماعية، وأنظمة الاستدامة لذكاء الأعمال والتحول الرقمي.

وخلال الافتتاح القت عميدة البحث العلمي في جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتورة ايمان النزلي كلمة ترحيبية بالحضور وقالت: أتشرف بتمثيل جامعة عمان الاهلية في هذا المؤتمر (المؤتمر الدولي الأول “مستقبل الاستدامة لبيئة الأعمال: تجارب عملية “) حيث يعد هذا المؤتمر المتميز الأول الذي يقام بالتعاون بين جامعتين عريقتين في محافظة البلقاء وهم جامعة عمان الأهلية وجامعة البلقاء التطبيقية حيث نتشرف باستضافة اليوم الثاني للمؤتمر في رحاب جامعة عمان الاهلية. واتوجه بالشكر الجزيل لعطوفة رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أ.د. أحمد العجلوني ولعطوفة أ.د. ساري حمدان رئيس جامعة عمان الاهلية على دعمهما لإنجاح هذا المؤتمر ونشكر كل المعنيين بالتنظيم وبالترتيبات الخاصة بالمؤتمر في الجامعتين. كما ان عمادة البحث العلمي بجامعة عمان الاهلية تتابع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتحكيم البحوث المنبثقة من الأوراق العلمية المقدمة في المؤتمر والخاصة بالتنمية المستدامة ليتم نشرها بعدد خاص من مجلة البلقاء للبحوث والدراسات الصادرة عن العمادة.

واضافت نتمنى النجاح والتميز لجامعاتنا لخدمة المجالات البحثية الخاصة بالتنمية المستدامة وغيرها من احتياجات بحثية وطنية وإقليمية وعالمية.

وفي نهاية حفل الافتتاح تم التكريم فيما بين ممثلي الجامعتين بتبادل التقدير والدروع.

هذا ومن المقرر أن تستضيف جامعة عمان الأهلية اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر غدا 8-5-2024 ، مما يعكس التعاون الفعّال بين الجامعتين، والذي يتضمن تبادل الخبرات، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع المحلي، والتعاون البحثي على المستوى الإقليمي والدولي.

كما يشارك باحثون من دول مختلفة في تقديم أوراق علمية حول التنمية المستدامة.

وسيتم تحكيم الأوراق العلمية المقدمة من قبل قسم مجلة البلقاء للبحوث والدراسات التابع لعمادة البحث العلمي في جامعة عمان الأهلية، لإدراجها في عدد خاص بالمؤتمر.