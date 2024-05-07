أورنج الأردن والقاهرة عمان يوقعان اتفاقية بقيمة 30 مليون دينار

وطنا اليوم:وقعت شركة الاتصالات الأردنية- أورنج الأردن اتفاقية تمويل مع بنك القاهرة عمان، حيث منح البنك بموجبها الشركة قرضاً بمبلغ 30 مليون دينار، لفترة سداد تصل إلى خمس سنوات، لتمويل عملياتها ومشاريعها التشغيلية.

ووقع الاتفاقية عن أورنج الأردن رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية- أورنج الأردن الدكتور شبيب عماري والرئيس التنفيذي للشركة، فيليب منصور، وعن بنك القاهرة عمان المدير العام التنفيذي كمال البكري، بحضور عدد من المدراء التنفيذيين من الجانبين.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، سلط منصور الضوء على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز جهود أورنج الأردن لتحقيق النمو قائلاً: “ستمكننا هذه الاتفاقية من استباق احتياجات الزبائن وتطوير خدماتنا وتوسيع نطاق حضورنا الجغرافي”.

وجاءت هذه الاتفاقية في إطار إيمان الطرفين بأهمية تضافر الجهود لتطوير الخدمات الرقمية التي تسهم في إعادة تشكيل المشهد بما في ذلك شبكتا الفايبر والجيل الخامس، وبالتالي إحداث قفزة نوعية فيما يتعلق بالخدمات الرقمية بصورة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وتحقق كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة.

من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة رسلان ديرانية أن صفقة التمويل مع واحد من أبرز البنوك في القطاع المصرفي تمثل خطوة هامة لتنفيذ استراتيجية أورنج الأردن للنمو المستدام ودعم النمو التشغيلي، وتتماشى مع توجهها للتوسع، حيث تستهدف التسهيلات تغطية المصروفات التشغيلية والرأسمالية المرتبطة بالخطط المستقبلية للشركة.

ولفت إلى أن نجاحات الشركة المالية والتشغيلية وتعزيز الكفاءة على مدى السنوات الماضية تعد من العوامل الرئيسية في الحصول على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية وتقديم قيمة مضافة لمساهميها، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تؤكد ثقة الشركاء في البنوك بقدرات الشركة المالية واستراتيجيتها المستقبلية.