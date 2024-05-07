كابيتال بنك يطلق حملة التوفير الأكبر للعام 2024 تحت شعار .. أولها ذهب وآخرها كاش”

وطنا اليوم:بعد النجاح الكبير الذي حققته الحملات السابقة، أعلن كابيتال بنك عن إطلاق حملة التوفير السنوية الأكبر لهذا العام تحت شعار “أولها ذهب وآخرها كاش”.

وتركز الحملة على تقديم مجموعة جوائز متنوعة يومية وأسبوعية على مدار العام، حيث تتنوع الجوائز ما بين ليرات ذهب انجليزي (8 غرام)، أونصات ذهب )100 غرام(، 9,999 ديناراً نقداً، بالإضافة إلى 2 كيلو ذهب، فيما سيكون السحب على الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار في شهري حزيران وكانون أول.

وخصص كابيتال بنك لأول مرة جوائز خاصة بحسابات الأطفال تحت عمر 18 عاماً تشمل أجهزة بلاي ستيشن PlayStation، وجوائز كبرى هي عبارة عن رحلات خارج الأردن مدفوعة لأربع اشخاص.

وتستهدف الحملة جميع فئات عملاء كابيتال بنك الحاليين والجدد، بما في ذلك الحسابات العادية، وحسابات الـPrivate Banking وحسابات “Select” (كبار العملاء)، وحسابات الوصاية (الخاصة بالأطفال)، مع التركيز على حسابات التوفير العادية، لتشجيعهم على الادخار والمكافأة على ولائهم.

وأعرب رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك نديم خيطان، عن سعادته بإعادة إطلاق حملة التوفير السنوية بشكل أكبر وأقوى، قائلاً: “استكمالًا لنهجنا الدائم في تقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية المبتكرة التي تلبي احتياجات عملائنا المتغيرة، يسرّنا أن نعلن عن إطلاق أكبر حملة توفير لهذا العام وهي تمثل جزءً من التزامنا بتوفير الفرص والحلول التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم المالية بسهولة ويسر.”

ولفت خيطان إلى أن حملات التوفير التي يطلقها كابيتال بنك سنوياً تعكس جهوده في دعم عملائه لتحقيق أهداف الادخار الشخصي أو الاستعداد للمستقبل أو حتى تحقيق أحلامهم الكبيرة، معرباً عن اعتزازه بثقة العملاء في خدمات البنك المصرفية والمتنوعة.