خرفان يفتتح صالة رياضية في نادي شباب الحسين

وطنا اليوم:افتتح المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية مساء السبت مشروع الصالة الرياضية في نادي شباب مخيم الحسين بحضور النائب السابق أمجد مسلماني ومدير المخيمات أسامة علقم ومدير مكتب الدائرة لمحافظة العاصمة عمران خليل ورئيس لجنة خدمات مخيم الحسين فتحي غياضة وعدد من أعضاء اللجنة ومخاتير ووجهاء المنطقة بالإضافة الى أعضاء النادي.

وقال خرفان ان هذه الصالة من المبادرات الملكية التي أولت الأندية الشبابية في المخيمات دورا كبيرا من اجل تعزيز الحركة الشبابية والارتقاء بأدائها رفعة للوطن بالإضافة الى العديد من المبادرات التي غطت كافة مناحي الحياة في المخيمات وأكد خرفان في كلمته على تجديد الولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وان ننأى جميعا عن المشككين بمواقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا والتي هي من اشرف المواقف وأنبلها.

وتقدم رئيس نادي الحسين بالشكر والتقدير لمدير عام الشؤون الفلسطينية على الجهود الكبيرة التي يبذلونها في خدمة المخيمات وقدم درعا تكريميا تقديرا لهذه الجهود.